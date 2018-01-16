لكن هذه التوصية ما تزال بحاجة إلى توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق ليبدأ سريانها، إلا أنه يعتبر إجراء شكليا من غير المرجح أن يوقف الحظر.

وما يزال من غير الواضح لماذا تم حظر "ذا بوست"، فقد عرضت أفلام سبيلبرغ الأخيرة في لبنان.

لكن مذكرة مسربة لوزارة الخارجية الأميركية من عام 2007 كشفت أن سبيلبرغ تم إدراجه على القائمة السوداء للجامعة العربية بسبب دعمه لإسرائيل.

وأزالت دور السينما في بيروت الملصقات الدعائية للفيلم الذي كان من المقرر عرضه الخميس.