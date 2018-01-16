وقال مدير عام هيئة الطيران المدني في الإمارات، سيف السويدي، لـ"سكاي نيوز عربية" الثلاثاء، إن لدى أبوظبي "أدلة وبراهين" بشأن اعتراض مقاتلات قطرية، الاثنين، مسار طائرتين إماراتيتين.

وأضاف السويدي أن هذه الأدلة والبراهين سيتم تقديمها إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) المعنية بتنظيم الملاحة الجوية في العالم وسلامة الطيران المدني.

وأوضح مدير عام هيئة الطيران المدني في الإمارات، أن "الطائرات العسكرية القطرية اقتربت من الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين لمسافة تقل عن 400 قدم".

إدانات عربية

وجاءت تصريحات السويدي، بعد ساعات قليلة من إعلان محمد ثامر الكعبي، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني في البحرين، أن المنامة رفعت تقريرا إلى إيكاو بشأن الحادثتين.

وأوضح الكعبي في تصريحات للتلفزيون البحريني، الثلاثاء، أن البحرين خاطبت المدير الإقليمي لمكتب "إيكاو" في الشرق الأوسط بشأن الحادثين، واصفا ما جرى بأنه "خطير".

ودانت الرياض ما أقدمت عليه قطر، وعبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن "إدانة المملكة العربية السعودية لاعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين متجهتين إلى عاصمة مملكة البحرين المنامة، وذلك حسب ما جاء في بيان الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية."

واعتبر المصدر أن "هذا الإجراء يشكل تهديدا لسلامة الطيران المدني وخرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. مع الأخذ في الاعتبار أن بياني الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أكدا على أن الرحلتين "اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

من جانبه، أكد وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي أن اعتراض طائرات مقاتلة قطرية لطائرات مدنية إماراتية يمثل خرقا للاتفاقيات والأعراف الدولية بل والقيم الإنسانية، لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأشار فتحي إلى أن لدولة الإمارات الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية.

وأضاف أن اعتراض الرحلات التجارية المدنية معروفة المسار والحاصلة على الموافقات والتصاريح المطلوبة تصرف غير مبرر وفيه خطر شديد على أمن وسلامة الملاحة الجوية.