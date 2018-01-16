ولم يتضح السبب وراء الإنذار الخاطئ الذي يأتي بعد أن وجهت ولاية هاواي الأمريكية تحذيرا خاطئا يوم السبت من هجوم صاروخي مما سبب الذعر في أنحاء الولاية.



وأُرسل التحذيز على الهواتف المحمولة، وجاء فيه: "صاروخ باليستي يهدد هاواي. احتموا على الفور في الملاجئ. الأمر ليس تدريبا".

وبعد 38 دقيقة من هذا التحذير، قالت قيادة الجيش الأميركي في المحيط الهادي، إنه لا يوجد تهديد بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه هاواي، وإن رسالة أُرسلت بطريق الخطأ إلى الهواتف المحمولة لسكانها.