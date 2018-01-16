ودانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية "بأشد العبارات" ما اعتادت عليه دولة قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر، وأكدت أن الطائرة العسكرية كانت تحلق خارج الأجواء القطرية.

واستنكرت الخارجية الإماراتية هذا التصعيد من جانب دولة قطر، وطالبتها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار.