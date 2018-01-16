أبو ظبي - سكاي نيوز عربية سلمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك، الثلاثاء، رد دولة الإمارات الذي يفند المزاعم القطرية الواردة في مذكرتها لمجلس الأمن بشأن اختراق مجالها الجوي من جانب إحدى الطائرات العسكرية، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن السفير يعقوب الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للمنظمات الدولية.
ودانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية "بأشد العبارات" ما اعتادت عليه دولة قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر، وأكدت أن الطائرة العسكرية كانت تحلق خارج الأجواء القطرية.
واستنكرت الخارجية الإماراتية هذا التصعيد من جانب دولة قطر، وطالبتها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار.