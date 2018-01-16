وأضاف السويدي أن هذه الأدلة والبراهين سيتم تقديمها إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) المعنية بتنظيم الملاحة الجوية في العالم وسلامة الطيران المدني.

وأوضح مدير عام هيئة الطيران المدني في الإمارات، إن "الطائرات العسكرية القطرية اقتربت من الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين لمسافة تقل عن 400 قدم".

وأشار إلى أن الطائرات المدنية التي تعبر المجال الجوي القطري "غير آمنة".

وجاءت تصريحات السويدي، بعد ساعات قليلة من إعلان محمد ثامر الكعبي، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني في البحرين، أن المنامة رفعت تقريرا إلى إيكاو بشأن الحادثتين.

وأوضح الكعبي في تصريحات للتلفزيون البحريني، الثلاثاء، أن البحرين خاطبت المدير الإقليمي لمكتب "إيكاو" في الشرق الأوسط بشأن الحادثين، واصفا ما جرى بأنه "خطير".