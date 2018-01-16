ويعتبر هوكينز من مؤسسي موسيقى الغوسبل الحديثة.

وقد توفي في منزله في كاليفورنيا بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن وكيل أعمال المغني بيل كاربنتر.

و"أو هابي داي" نشيد ديني يعود للقرن الثامن عشر، إلا أن أدوين هوكينز أعد النسخة الراهنة منه بصوتين متآلفين.

وعرفت الأغنية بسرعة نجاحا هائلا وبيعت أكثر من سبعة ملايين أسطوانة منها. وحصلت فرقة "أدوين هوكينز سينغرز" على جائزة غرامي الموسيقية الأميركية العريقة لأفضل موسيقى غوسبل.

وقد أدى الأغنية بعد ذلك خصوصا غلين كامبل وألفيس بريسلي.

وفاز أدوين هوكينز خلال مسيرته بأربع جوائز غرامي.