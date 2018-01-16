وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، الثلاثاء، إن غوارديولا يريد لم الشمل من جديد مع توني كروس الذي كان لاعباً تحت قيادته في بايرن ميونخ الألماني.

وأوضح المصدر ذاته أن مدرب "السيتي" بذل كل ما في وسعه للحفاظ على كروس في نادي بايرن ميونخ الألماني قبل انتقاله إلى ريال مدريد، مشيرة إلى أنه سيقوم بنفس الأمر من أجل ضمه إلى صفوفه في الموسم المقبل.

ويعد الدولي الألماني البالغ من العمر 28 عاماً، من أبرز اللاعبين في تشكيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث ساهم في تحقيق لقبين: دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الإسباني.