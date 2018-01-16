وقد وقع الحادثان، الاثنين، حين اعترضت طائرات مقاتلة قطرية مسار الطائرتين الإماراتيتين في توقيتين مختلفين، وهما في طريقهما إلى مطار البحرين الدولي.

وأوضح الكعبي في تصريحات للتلفزيون البحريني، الثلاثاء، أن البحرين خاطبت المدير الإقليمي لمكتب "إيكاو" في الشرق الأوسط بشأن الحادثين، واصفا ما جرى بأنه "خطير".

وقال: "أجرينا اتصالاتنا مع إيكاو للتواصل مع السلطات القطرية، ولفت انتباههم إلى خطورة ما قامت به المقاتلات القطرية، وخاطبنا رئيس مجلس إيكاو للتحقيق في الحادثة".

وأوضح أن الخطوات البحرينية في هذا الإطار تتم بالتنسيق مع دولة الإمارات، وجميع الجهات المعنية بسلامة الطيران، معربا عن أمله في أن تولي هذه الجهات هذه الحادثة الاهتمام الذي تستحقه.

وذكرت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين أنه "في تمام الساعة 9:35 بالتوقيت المحلي، قامت مقاتلتان عسكريتان لدولة قطر قادمتان من المجال الجوي لقطر، بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الإمارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات".

وأوضح الكعبي أن الحادثة الثانية وقعت في تمام الساعة 10:21 صباحا بتوقيت البحرين، حيث تتبعت مقاتلات قطرية طائرة تابعة لطيران الاتحاد كانت قادمة من مطار أبوظبي الدولي في طريقها إلى طريق البحرين الدولي.

وأوضح أن المقاتلات القطرية تتبعت رحلة الاتحاد (EY23B) المتجهة من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي حوالي 3 أميال، الأمر الذي هدد سلامة ركابها من المدنيين.