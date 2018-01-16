وقررت الحكومة تخصيص مبلغ 27 دينارا أردنيا للفرد بدل رفع الدعم عن الخبز، وذلك للأسر التي لا يزيد دخل مجموع أفرادها عن 12 ألف دينار في السنة، وأيضا للأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار.

في المقابل خفضت الحكومة رسوم نقل ملكية السيارات.

وتقول الحكومة إنها تهدف من وراء هذه القرارات إزالة التشوهات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، وتحقيق العدالة في عملية الإخضاع الضريبي.

وتهدف الحكومة إلى توفير مبلغ 540 مليون دينار لتحقيق الاستقرار المالي وزيادة النمو.

وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ 171 مليون دينار في موازنة عام 2018 ضمن شبكة الأمان الاجتماعي كدعم مباشر للأسر والأفراد المستحقين.