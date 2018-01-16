وقالت صحيفة "دون بالون"، الثلاثاء، إن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني على استعداد للقيام بأي شيء من أجل الانضمام إلى النادي الملكي.

وذكر المصدر ذاته أن اللاعب تحدث مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة الإسبانية، وأبلغه برغبته في ارتداء قميص الفريق، وأنه على استعداد لتخفيض راتبه من أجل اللعب في ملعب "سنتياغو برنابيو".

واستبعد أوباميانغ من قائمة اللاعبين خلال مواجهة دورتموند ضد فولفسبورغ في الدوري الألماني لأسباب تأديبية حسب ما أعلن النادي، وهو ما يشير إلى إصرار اللاعب على مغادرة الفريق.

وصرح اللاعب الغابوني، 27 عاما، في وقت سابق، أنه وعد جده بالدفاع يوما ما عن قميص الريال.