وصعد السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1340.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أقوى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند 1344.44 دولار، الاثنين.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1340.80 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1123.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل، الاثنين، أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1138 دولارا.

ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.24 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 17.42 دولار الاثنين.

وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 993.20 دولار، بعد أن لامس أقوى سعر له منذ 11 سبتمبر عند 1001.40 دولار الاثنين.