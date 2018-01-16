وقال مفوض الشرطة الفدرالية في روسون، مارسيلو فيلاسكيس لوكالة فرانس برس إن المحققين عثروا في منزل مانويل غوتيريس على أكياس تحوي 19 ألف رسالة تحمل طوابع لم تسلم الى الاشخاص المعنيين.

وتعود الوقائع الى عام 2009 إلان أن الحكم على ساعي البريد في مدينة بويرتو مادرين الساحلية في باتاغونيا التي يرتادها سياح يأتون لمشاهدة الحيتان الجنوبية، لم يصدر إلا عام 2015 وكان ينص على السجن سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة "حيازة رسائل بطريقة غير قانونية".

وقد ثبت محكمة الاستئناف الحكم.

غير أن ساعي البريد لم يستجب لاستدعاءات القضاء الذي عمد الى تحويل العقوبة الصادرة في حقه إلى السجن سنة مع النفاذ وأصدر مذكرة توقيف في حقه.

وأوقف عناصر الشرطة غوتيريس الجمعة وهو لم يبد اي مقاومة واقتيد إلى سجن روسون في جنوب الأرجنتين.