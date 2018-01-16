فقد بات تطبيق Google Arts & Culture يتوفر بميزة جديدة، تتيح للمستخدمين تحميل صورة لوجههم ومقارنتها مع آلاف الصور، ليكتشفوا من يشبهون من المشاهير.

كما يقدم التحديث الجديد للتطبيق ميزة تهدف إلى اكتشاف ما إذا كان شبيه صورتك توجد في لوحات إحدى المتاحف العالمية.

وتطبيق "غوغل أرتس & كولتور" متاح على متجر التطبيقات منذ عام 2016، إلا أن الميزة الجديدة لم يجر إصدارها إلا أواخر شهر ديسمبر المنصرم.

وقام بعض المستخدمين بمشاركة تجربتهم مع التطبيق، ومن بينهم الممثل كمايل نانجياني، الذي شارك نتائجه على منصة تويتر.

وقال المتحدث باسم غوغل، باتريك لينيهان، لصحيفة "واشنطن بوست" إن الميزة لقت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا خلال مدة قصيرة.

وأضاف "نحاول دائما معرفة طرق مثيرة للاهتمام لجعل الناس يتحدثون عن الفن.. وكانت هذه واحدة منها".