ونزلت العقود الآجلة لبرنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش مقارنة بالإغلاق السابق.

لكن متعاملين قالوا إن برنت يلقى دعما قويا حول هذا المستوى.

وسجل برنت 70.37 دولار للبرميل أمس الاثنين وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 حين بدأ الاتجاه النزولي في الأسواق الذي دام لثلاث سنوات.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.48 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 بالمئة عن أحدث تسوية. وسجل الخام أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 64.89 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وصعد النفط بفضل الجهود التي تقودها أوبك وروسيا لخفض الإنتاج منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية العام الجاري.

وتزامنت التخفيضات مع طلب قوي على النفط دفع أسعار الخام للصعود نحو 15 بالمئة منذ أوائل ديسمبر.