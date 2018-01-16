أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، بأن الراتب السنوي لرئيس البلاد مون جاي إن، للعام الجاري، ارتفع 47 ألف دولار أميركي، ليصبح 210 آلاف دولار أميركي.