ويشهد، الثلاثاء، استعراضا لمشاريع وابتكارات جديدة في مجالي طاقة المستقبل وتدوير النفايات، إضافة إلى جلسات حوار لمناقشة مشاريع ومذكرات تفاهم مع الشركات.

كما سيتم اليوم الإعلان عن الفائزين بمنحة الدورة الثالثة من برنامج علوم الاستمطار.

وافتتح في العاصمة الإماراتية، الاثنين، القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" تحت عنوان "دفع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة" بمشاركة أكثر من 35 ألف مشارك من 175 دولة.

وحضر الافتتاح ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ورئيس سيشل داني فور وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).