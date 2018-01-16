وحقق وريورز فوزه 13 على التوالي خارج أرضه في إعادة للدور النهائي للمسابقة العام الماضي ليكرر تفوقه على كافاليرز.

وكان وريورز فاز على أرضه 99-92 على كافاليرز في يوم عيدالميلاد الشهر الماضي.

وبعد سماح وريورز لمنافسه بتسجيل 64 في النصف الأول لم يسجل كافاليرز سوى 44 نقطة في النصف الثاني، منها 17 نقطة فقط في الربع الأخير الحاسم.

وسجل كيفن دورانت 32 نقطة وأضاف ستيفن كوري 23 وكلاي طومسون 17لوريورز.

واشترك هذا الثلاثي في إحراز 11 رمية ثلاثية ليتفوق وريورز 36-21 على صاحب الأرض في الرميات الثلاثية فقط.