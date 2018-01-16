أبو ظبي - سكاي نيوز عربية سيطر غولدن ستيت وريورز حامل اللقب على الشوط الثاني وقدم أداء دفاعيا صلبا ليفوز 118-108 على كليفلاند كافاليرز صاحب الأرض في مباراة قمة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
وحقق وريورز فوزه 13 على التوالي خارج أرضه في إعادة للدور النهائي للمسابقة العام الماضي ليكرر تفوقه على كافاليرز.
وكان وريورز فاز على أرضه 99-92 على كافاليرز في يوم عيدالميلاد الشهر الماضي.
وبعد سماح وريورز لمنافسه بتسجيل 64 في النصف الأول لم يسجل كافاليرز سوى 44 نقطة في النصف الثاني، منها 17 نقطة فقط في الربع الأخير الحاسم.
وسجل كيفن دورانت 32 نقطة وأضاف ستيفن كوري 23 وكلاي طومسون 17لوريورز.
واشترك هذا الثلاثي في إحراز 11 رمية ثلاثية ليتفوق وريورز 36-21 على صاحب الأرض في الرميات الثلاثية فقط.