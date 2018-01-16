وجرى التقاط الفيديو في حدود الساعة السادسة صباحا في مدينة سانتا آنا بكاليفورنيا.

وتبين اللقطات السيارة التي كانت تسير بسرعة "غير طبيعية" قبل أن ترتطم بالرصيف، الأمر الذي جعلها تطير في السماء قبل أن تتحطم في الطابق الثاني لعمارة كانت في الجهة المقابلة للشارع.

وتمكن أحد الركاب من الفرار من السيارة، بينما حوصر الآخر داخلها قبل أن يجري إنقاذه من طرف عمال الإنقاذ. وتم نقلهما إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح طفيفة.

وقال المحققون لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن سيارة من نوع نيسان كانت تسير بسرعة جنونية، مضيفين أن السائق اعترف فيما بعد أنه كان يتعاطى المخدرات.