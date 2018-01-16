وتبين اللقطات حصانا أبيضا محاصرا بين نمر يعض ظهره وأسد بين ساقيه، خلال تمرين تدريبي، فيما كان شخصان يحاولان تحرير الحصان.

وقالت الصحيفة إن الحصان نجا وأصيب بجراح طفيفة.

وكشف شو، موظف في سيرك "تايانغ" أن الحادث وقع قبل نحو شهر، في نهاية ديسمبر، في مدينة كوانزو الصينية.

وأضاف "هذا هو قانون الطبيعة.. الأسود والنمور هي حيوانات برية، وهي تختلف تماما عن الحصان.. وما شهدته الحصة التدريبية أمر طبيعي."