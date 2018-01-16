وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 4.4 درجة وقع على بعد 25 كيلومترا شمال شرقي أثينا.

وذكر مسؤولو الدفاع المدني إنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو إصابات.

وشعر سكان في وسط أثينا وضواحيها بالزلزال الذي وقع الساعة 2024 بتوقيت غرينتش.

وقال معهد أثينا لديناميكية الأرض إن مركز الزلزال كان بالقرب من منطقة ماراثون في جنوب شرق أتيكا وتراوح عمقه بين خمسة وعشرة كيلومترات.

واليونان عرضة للزلازل. ولا يتسبب معظمها في أضرار خطيرة لكن زلزالا شدته 5.9 درجة قرب أثينا وقع في عام 1999 وأدى إلى مقتل 143 شخصا.