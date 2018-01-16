وكان من المقرر أن يكون الجسر، الواقع في منطقة تشيراخارا عند حدود إقليمي كونديناماركا وميتا، جزءا من طريق سريع يربط العاصمة بوجوتا بمدينة فيلافيسنسيو. ولم يكن الجسر مفتوحا لاستخدام الجمهور.

وقال رينالدو روميرو المسؤول بوكالة الاستجابة للكوارث في إقليم ميتا لرويترز إن سبب انهيار الجسر، الذي سقطت أجزاء منه في واد ضيق تحته، لا يزال قيد التحقيق.

وأضاف "حتى الآن بلغ عدد القتلى تسعة والمصابين خمسة". وأضاف "لا نزال نعمل على التأكد من عدم سقوط ضحايا آخرين".