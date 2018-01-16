ووضع أنطونيو فالنسيا أصحاب الأرض في المقدمة بهدف بعد تسع دقائق من البداية بتسديدة قوية بقدمه اليسرى قبل أن يضيف أنطوني مارسيال وروميلو لوكاكو هدفين لفريق المدرب جوزيه مورينيو.

وقلص الفوز الفارق بين مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني وغريمه مانشستر سيتي المتصدر إلى 12 نقطة بعدما ألحق ليفربول الخسارة الأولى بسيتي في الدوري هذا الموسم وبنتيجة 4-3 الأحد.

وشاهد بول لامبرت مدرب ستوك الجديد، الذي تولى المنصب في وقت سابق الاثنين عقب إقالة مارك هيوز، المباراة من المدرجات.

وشارك ستيفن أيرلند لأول مرة في التشكيلة الأساسية لستوك منذ مايو أيار 2016 لكنه أهدر فرصتين حيث أظهر الضيوف نية للهجوم.

لكن قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول ضاعف الجناح الفرنسي مارسيال النتيجة بتسديدة مباشرة رائعة بعد تمريرة من بول بوغبا.

وحسم لوكاكو فوز أصحاب الأرض عندما سجل الهدف الثالث بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من مارسيال في الدقيقة 72.

واستبعد جوزيه مورينيو مدرب الفريق لاعبه هنريخ مخيتاريان من التشكيلة بعد تقارير صحفية أشارت إلى أن أرسنال مهتم بالتعاقد معه كجزء من صفقة انضمام المهاجم التشيلي سانشيز إلى مانشستر يونايتد.