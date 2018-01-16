وكانت في استقبال البابا على أرض المطار الرئيسة التشيلية ميشيل باشليه وقد وقف بجانبها ثلاثة أطفال يحملون باقات من الزهر.

وكان الحبر الأعظم الأرجنتيني أعرب للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى سانتياغو عن خوفه من خطر اندلاع حرب نووية بسبب حادث ما.

وقال البابا غداة إنذار صاروخي اتضح أنه كاذب أثار الذعر في هاواي، فيما تهدد كوريا الشمالية بشن بهجوم نووي على الجزيرة الأميركية "أعتقد أننا نقف على الحافة. أنا خائف فعلا. فحادث واحد يكفي لإفلات الوضع".