وقال بويل: "إنها مجرد تكهنات ولا يمكننا الرد على كل التكهنات. ربما أن قيمته لا تزال أكثر من 100 مليون جنيه".

وأضاف المدير الفني الفرنسي الذي يمني النفس بالإبقاء على الجناح الدولي الجزائري الذي اختير أفضل لاعب في الدوري موسم 2015-2016: "دائما الأمر نفسه مع رياض. إنها مجرد إشاعات، وتكهنات".

وتابع بويل: "يمكننا أن نرى أن رياض يبتسم، ويستمتع بالعروض التي يقدمها ويحب زملاءه. الأمر ذاته في التدريب".

وكان محرز طلب من إدارة فريقه الرحيل في الصيف الماضي، بيد أن "الثعالب" تلقوا عرضا رسميا واحدا فقط بقيمة 32 مليون جنيه إسترليني من روما الإيطالي، وهو أقل بكثير من تقييمهم للدولي الجزائري.