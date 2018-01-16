واجتمعت لجنة الانضباط التابعة للرالي بعد شكوى تقدم بها سائق الشاحنة الهولندي كيس كولن (ماكسيس سوبر بي دكارتيم) اتهم فيها السائق الإسباني بتعمد الاصطدام به وعدم التوقف.

وجرى الحادث "تقريبا" عند الكيلومتر 184 من المرحلة الخاصة الرابعة في سان خوان دي ماركونا في البيرو بحسب تقرير اللجنة.

وقال ساينز "إنه قرار غير عادل، لست سعيدا"، مضيفا: "بالنسبة لي، تجنبت حادثا. لم أصطدم به، سيارتي لم تتعرض لأي ضرر".

وأكد مدير الفريق الفرنسي برونو فامان إنه سيستأنف العقوبة.

وقال "نحن مقتنعون بأن كارلوس لم يلمس الشاحنة لأنه كان يقود السيارة بسرعة 152 كلم/ساعة، وإذا كان قد لمسها، أعتقد أنه لن يكون هناك نقاش حول حالة الشاحنة والسيارة. وإذا لم يلمس الشاحنة، لا أرى سببا لكي يتوقف".

وتوقف المشاركون في رالي دكار الاثنين في سالتا بالأرجنتين حيث ألغيت المرحلة التاسعة التي كانت مقررة بسبب احتمال حدوث عاصفة. ويستأنف السباق الثلاثاء بمرحلة خاصة مسافتها 373 كلم حتى مدينة بيلين.