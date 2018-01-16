أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أقصى النجمة منافسه المنامة حامل اللقب بفوزه عليه 2-1 على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى في إياب الدور ربع النهائي للنسخة الحادية والأربعين من مسابقة كأس البحرين لكرة القدم.
وسجل النيجيري أوتشي أوغبا (15 و25) هدفي النجمة، وسعد العامر (90+2) هدف المنامة.
وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.
وتأهل النجمة إلى الدور نصف النهائي وسيلاقي الاتحاد الذي تأهل بفوزه على الحالة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب.
ويختتم إياب الدور ربع النهائي الثلاثاء بلقاءي المحرق مع الحد (1-صفر ذهابا)، والمالكية مع الرفاع (صفر-صفر).