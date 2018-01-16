وسجل النيجيري أوتشي أوغبا (15 و25) هدفي النجمة، وسعد العامر (90+2) هدف المنامة.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

وتأهل النجمة إلى الدور نصف النهائي وسيلاقي الاتحاد الذي تأهل بفوزه على الحالة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب.

ويختتم إياب الدور ربع النهائي الثلاثاء بلقاءي المحرق مع الحد (1-صفر ذهابا)، والمالكية مع الرفاع (صفر-صفر).