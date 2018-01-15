وأوضح سيف السويدي في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الاثنين، أن المقاتلات القطرية قامت باعتراض الطائرة الأولي الساعة 10.30 صباحا، فيما تم اعتراض الطائرة الثانية عند الساعة 11.5 صباحا على ارتفاع بين 9 إلى 10 آلاف قدم، في رحلات روتينية اعتيادية معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني.

وكانت الطائرتان الإماراتيان تقلان 277 راكبا من جنسيات مختلفة، أثناء حادثتي الاعتراض.

وأشار مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن الجانب القطري لم يسبق وأن اعترض على استخدام الطائرات لهذه المجالات الجوية، ولم يتم إصدار أي إنذار بعد الاستخدام، مما يشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية وسلامة الطيران المدني من الجانب القطري وتهديدا وتخويفا في سابقة خطيرة.

وأضاف أن المقاتلات القطرية اقتربت بشكل مفاجئ من الطائرات الإماراتية المدنية دون أي إنذار، وأكد أن "الطائرتين وصلتا بسلام إلى البحرين وعادتا إلى الإمارات".

وأكد السويدي أن الإمارات ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني.

واعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني، الواقعة بمثابة خرق خطير للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية فيما تدرس الهيئة الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو" والمنظمات الأخرى ذات الصلة.