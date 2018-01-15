وأفاد مراسلنا في القاهرة بأن قرار الشركة الروسية جاء في خطاب أرسلته إلى مطار القاهرة الدولي، تفيد فيه بأنها ستنظم رحلتين أسبوعيا من موسكو إلى القاهرة يومي السبت والأربعاء.

وكانت السلطات في مصر وروسيا وقعتا في ديسمبر الماضي اتفاقا بشأن استئناف الرحلات بين البلدين.

وتوقفت الرحلات بين البلدين عقب تحطم الطائرة الروسية في منطقة الحسنة بشمال سيناء في نوفمبر 2015.

ومن شأن استئناف الرحلات دعم قطاع السياحة التي تعد أحد اهم أعمدة الاقتصاد المصري، إذ تدر قرابة 20 بالمئة من العائدات بالعملات الأجنبية.

ويشكل السياح الروس والبريطانيون نحو 40 في المئة من السياح الوافدين لمصر، حسب الأرقام الرسمية في العام 2015.