وقال رمضان لوكالة فرانس برس: "وافق المدرب الألماني على تدريب منتخبنا الأول شفهيا، بانتظار توقيع العقد خلال فترة قريبة".

وأشار إلى أن العقد يمتد لمدة عام مقابل 15 ألف دولار شهريا.

يذكر أن المدرب الألماني (47 عاما) يقود حاليا منتخب رواندا المشارك في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقامة في المغرب.

وسبق لهاي تدريب منتخبات ليسوتو وغامبيا وليبيريا وكينيا وفريقي المنستيري التونسي والمريخ السوداني.

ويستعد منتخب سوريا للمشاركة في كأس آسيا في الإمارات مطلع 2019.

وكان مدرب المنتخب السوري أيمن الحكيم قد استقال من منصبه عقب الخروج من الملحق الاسيوي المؤهل لمونديال روسيا 2018 ، بعد الخسارة امام أستراليا في مباراة الاياب 1-2، وتعادله معها ذهابا 1-1.