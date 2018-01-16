وذكر راخوي، في حديث أمام أعضاء حزبه في مدريد، أن على بوتشيمون أن يكون "متواجدا شخصيا" في كتالونيا ليحكم، وفي حال لم يحدث ذلك فستبقي الحكومة على سلطتها المباشرة على الإقليم التي فرضتها، بعدما أعلن قادة كاتالونيا الاستقلال في أكتوبر.

ويعيش بوتشيمون في المنفى ببلجيكا حيث فر، ويخشى أن يتم اعتقاله بتهمة التمرد وإثارة الفتن وسوء استخدام الأموال العامة، على خلفية دوره في محاولة استقلال الإقليم إذا عاد إلى اسبانيا.

وليجري انتخابه رئيسا للإقليم، على بوتشيمون أن يكون متواجدا أثناء جلسة للبرلمان حيث يتم التصويت. إلا أنه يريد أن يظهر عبر الفيديو أو أن يكتب خطابا يقرؤه شخص آخر.

وإذا تم السماح بذلك، وهو ما يستبعده خبراء قانونيون، فسيتولى بوتشيمون الحكم من بلجيكا وقد يحاول إدارة الإقليم عن بعد.