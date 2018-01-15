وأضاف المراسل أن الفلسطيني أحمد عبد الجابر سليم البالغ (24 عاما) قتل خلال مواجهات في بلدة جيوس القريبة من مدينة قلقيلية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب بأن سليم كان قد أصيب بجروح خطيرة بالرأس، نقل على أثرها إلى مستشفى درويش نزال في المدينة، لكنه فارق الحياة هناك.

ومع هذا الشاب، يرتفع إلى 17 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.