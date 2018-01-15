وتعرض ديمبيلي للإصابة بعد دخوله في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها برشلونة الأحد، على مضيفه ريال سوسييداد 4-2 في الدوري المحلي.

لكن الإصابة التي تعرض لها الفرنسي البالغ 20 عاما، مختلفة عن تلك التي أجبرته على الاكتفاء بخوض ثلاث مباريات فقط مع الفريق الذي تعاقد معه من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي.

وكشف برشلونة في بيانه الإثنين أنه "بعد المباراة ضد ريال سوسييداد، عانى ديمبيلي من مشكلة في فخذه الأيسر، وأظهرت الفحوص أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الوسطية لا تؤثر على المنطقة التي خضع فيها لعملية جراحية في وقت سابق من الموسم".

وتابع "الإصابة تعني بأنه سيغيب بين ثلاثة وأربعة أسابيع".