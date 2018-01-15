وقال السيسي: "أرجو كمصريين أن نحافظ على حرصنا على عدم صدور أي لفظ مسيء للسودان أو لأي دولة أخرى"، مضيفا: "لن نحارب أشقاءنا في السودان".

وتابع: "أوكد لأشقائنا في السودان وأثيوبيا نحن لا نتآمر على أي دولة (..)، لا نناور ولا نقول تصريحات عكس توجهاتنا".

وتمر العلاقات المصرية السودانية بتوتر نسبي على خلفية استدعاء الخرطوم لسفيرها بالقاهرة للتشاور، بداية يناير الحالي، مما دفع وزير الخارجية المصري سامح شكري للتصريح أن القاهرة "تدرس مختلف أبعاد القرار لاتخاذ الرد المناسب بشأنه".

وجاء القرار السوداني بعد أيام على تأكيد المتحدث باسم الخارجية المصرية رفض بلاده القاطع "لمزاعم السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر لها".