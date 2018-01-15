وفر أكثر من 12 ألفا من سكان المنطقة بالفعل بعد أن بدأ البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 2462 مترا، يقذف رمادا وصخورا مشتعلة خلال اليومين الماضيين.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الوطني لإدارة الكوارث والتخفيف من مخاطرها، رومينا ماراسيغان: "هناك عملية إجلاء إجبارية جارية من داراغا وليغازبي بسبب تدفق الحمم (...) وصل تدفق الحمم إلى مناطق على بعد نحو 3 كيلومترات من البركان".

وظهر وهج ساطع عند فوهة البركان، الأحد، بما يشير إلى بدء تدفق حمم منها.

وقالت سلطات المطارات في مانيلا إن خطوط (سيبو باسيفيك) للطيران ألغت رحلات لمدينة ليغازبي المجاورة لليوم الثاني، الاثنين، بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وذكرت شركة الخطوط الجوية الفلبينية أنها لم تلغ أي رحلات من ليغازبي وإليها، ولكن هناك تأخيرا في مواعيد بعض الرحلات.

وقال ريناتو سوليدوم رئيس معهد علم البراكين والزلازل إن نشاط مايون الحالي "ليس خطيرا"، لكنه لم يستبعد وقوع ثوران بركاني أكثر خطورة في الأيام المقبلة.

ورفع المعهد درجة التحذير من البركان في وقت متأخر من مساء الأحد إلى المستوى الثالث بعد رصد تدفق الحمم، ومستوى التحذير الخامس يصدر عند ثورة البركان.

ونصحت السلطات الناس بالابتعاد عن منطقة نصف قطرها 6 كيلومترات عن البركان تتسع إلى 7 كيلومترات عند جنوبه.