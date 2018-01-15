وصرحت واحدة من الشابات وهي تتحدث باسم المجموعة التي ظهرت في التسجيل الذي تبلغ مدته 21 دقيقة "نحن فتيات شيبوك (...) إن شاء الله لن نعود".

وبدت ثلاث من هؤلاء الشابات وهن يحملن أطفالا رضعا في التسجيل الأول من نوعه منذ مايو الماضي، عندما تم بث تسجيل لفتاة قالت إنها واحدة من 219 تلميذة خطفن وظهرت وهي تحمل سلاحا. وقد أكدت انها ترفض العودة الى بيتها.

ووجهت الشابة نقدا لـ"فتيات شيبوك الأخريات اللواتي اخترن العودة إلى نيجيريا" في إشارة الى مجموعة من التلميذات نجحن في الفرار من خاطفيهن قبل أربع سنوات.

وأوردت "الله باركنا وقادنا إلى الخلافة (...)، لكن بدلا من ذلك اخترتم العودة إلى الكفر".

وقالت متوجهة إلى أهالي الفتيات "يجب أن تتوبوا (...) مصيركم نار جهنم إذا لم تتوبوا والله خلقنا لنعبده".