وكان مدرب ستوك سيتي السابق، مارك هيوز، قد أقيل من منصبه الأسبوع الماضي بعد خسارة مذلة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كوفينتري سيتي، الذي يلعب في الدرجة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ووعدت الإدارة بمكافأة مالية إضافية، إذا ما استطاع لامبيرت إبقاء ستوك في الدوري الممتاز وتجنب الهبوط هذا الموسم.

ويقع ستوك في المركز 18 بالدوري، على بعد نقطة من ساوثهامبتون صاحب المركز 17.

وسبق للأسكتلندي لامبيرت قيادة نورويتش سيتي للدوري الممتاز في 2011، ودرب بعدها أستون فيلا وولفرهامبتون.

وقالت صحيفة "تيليغراف" إن لامبيرت أثار إعجاب مسؤولي ستوك في المفاوضات، وسيجلس من على المدرجات في مباراة الفريق المقبلة أمام مانشستر يونايتد.