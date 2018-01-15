وذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في بيان أن الاتفاق على إرسال الأوركسترا تم التوصل إليه خلال محادثات في قرية بانمونغوم الحدودية، على أن يعزف الأوركسترا الكوري الشمالي في العاصمة سول ومدينة جانغنيونغ القريبة من بيونغ تشانغ حيث ستقام منافسات الأولمبياد.

وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون قد أعلن، الاثنين، استعداد بلاده لإرسال وفد إلى الجنوبية للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وقال كيم في رسالته إلى الشعب الكوري الشمالي في مناسبة العام الجديد: "آمل بصدق أن يقام أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي بشكل ناجح".

وأضاف: "نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات المطلوبة، بما فيها إرسال وفدنا لهذا الغرض (...) على سلطات الشمال والجنوب أن تلتقي في المستقبل القريب".