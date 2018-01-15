أبو ظبي - سكاي نيوز عربية افتتح في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين، القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" تحت عنوان "دفع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة" بمشاركة أكثر من 35 ألف مشارك من 175 دولة.
وحضر الافتتاح ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ورئيس سيشل داني فور وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وتبحث القمة سبل إيجاد حلول لتحديات الاستدامة التي تواجه العالم، والمضي قدما في حوار بناء يعزز آفاق التعاون لوضع خطط عملية واستراتيجيات فعالة تستفيد من أحدث الابتكارات للمضي بالعالم نحو مستقبل أكثر استدامة.