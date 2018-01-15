أبو ظبي - سكاي نيوز عربية افتتح في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين، القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" تحت عنوان "دفع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة" بمشاركة أكثر من 35 ألف مشارك من 175 دولة.