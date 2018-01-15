ومع خوضه لأول مباراة رسمية منذ انسحابه من البطولة الختامية لموسم تنس الرجال بسبب إصابة في الركبة في نوفمبر، لم يظهر المصنف الأول على العالم أي علامات على تراجع مستواه في بداية الموسم.

وأنهى نادال المباراة خلال ساعة و34 دقيقة فقط، بواقع ثلاث مجموعات كانت على النحو التالي: 6-1 و6-1 و6-1.

ويسعى نادال لثاني ألقابه على صعيد بطولة أستراليا المفتوحة ولقبه 17 في البطولات الأربع الكبرى وسيواصل مساعيه تلك أمام الأرجنتيني ليوناردو ماير في الدور الثاني.