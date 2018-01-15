ووصفت الوزارة الحادث بأنه "خرق واضح للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، خاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، وما نصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتعديلاتها لعام 1944".

وأكدت الخارجية أن "هذا السلوك العدائي المرفوض من قبل قطر تجاه الطائرات المدنية، بات متكررا في الفترة الأخيرة، ويعرض سلامة الطيران المدني للخطر، ويحمل تهديدا على حياة المدنيين".

وشددت على "وقوف مملكة البحرين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ولوقف هذه الخروقات وصد هذه الانتهاكات من قبل دولة قطر".