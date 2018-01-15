وبحسب أرقام مجلس النوم الأميركي، وهو مركز طبي، فإن نصف الناس ينامون لست ساعات فقط في الليلة الواحدة، وهو ما يشكل اضطرابا صحيا.

ويحقق أخذ قسط كاف من النوم، عدة منافع صحية لجسم الإنسان، فيساعده على تجنب مرض السكري وتقوية الجهاز المناعي.

وبما أن كثيرين يدخلون إلى فراشهم ويجدون صعوبة في النوم، تنصح دراسة حديثة بممارسة الكتابة لبضعة دقائق، وحينها يحل النعاس، بشكل سريع.

وشملت الدراسة التي أجريت في جامعتي بايلو وإيمور 57 شخصا، ووجدت أن الكتابة جعلت ممارسيها ينامون أسرع بتسع دقائق مقارنة بالمعتاد.

وطلب من المشاركين في الدراسة أن يكتبوا قوائم لأشياء أنجزوها مسبقا وأخرى يعتزمون القيام بها، في وقت لاحق، وعلى الرغم من كون 9 دقائق فترة وجيزة، يرى أكاديميون أن النتيجة تشكل منطلقا لمزيد من التقدم مستقبلا.