وكان مجلس إدارة الاتحاد الويلزي اجتمع مع غيغز الأسبوع الماضي ووضع اللمسات الأخيرة على عقد يمتد حتى مونديال 2022.

وعمل غيغز مساعدا لمدربي مانشستر يونايتد السابقين الأسكتلندي ديفيد مويس والهولندي لويس فان غال، علما بأنه أشرف مؤقتا على تدريب فريق "الشياطين الحمر" في أربع مباريات بعد إقالة مويس في أبريل عام 2014.

وأعرب غيغز أكثر من مرة عن رغبته في تدريب منتخب بلاده، وقال في هذا الصدد: "لعبت لويلز خلال مسيرتي وقلت إنني أريد الإشراف على تدريب منتخب بلدي. بطبيعة الحال، هذا المنصب من أعلى المناصب".

ودافع غيغز عن صفوف منتخب بلاده في 64 مباراة دولية بين عامي 1991 و2007، ولم يشغل أي مركز منذ ترك منصبه مساعدا للمدرب في مانشستر يونايتد قبل 18 شهرا بعد استلام البرتغالي جوزيه مورينيو رسميا في يوليو عام 2016.

وخاض غيغز 963 مباراة في صفوف مانشستر يونايتد كلاعب وسجل 168 هدفا، وأحرز معه جميع الألقاب خلال الفترة الذهبية بين عامي 1993 و2013.