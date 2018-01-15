ونشرت صفحة الاتحاد الدولي على فيسبوك صورة للحضري مصحوبة بعبارة "عيد ميلاد سعيد"، من دون ذكر سن الحارس المخضرم.

وأكمل الحضري عامه الـ45، ولا يزال الحارس الأول لمنتخب مصر، وفي حال لعب الحضري أي مباراة للمنتخب المصري في كأس العالم المقبل في روسيا، سيصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ بطولات كأس العالم، التي انطلقت عام 1930.

ويعد الحارس الكولومبي فريد موندراغون، حامل الرقم القياسي لأكبر لاعب شارك في بطولة كأس العالم، وذلك خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام اليابان في مونديال 2014 بالبرازيل ، وكان يبلغ من العمر 43 عاما، و3 أيام.

وسيكون عمر الحضري 45 و5 أشهر بالتمام إذا شارك في مباراة مصر الأولى بالمجموعة الأولى أمام أوروغواي في 15 يونيو المقبل.

وعلى الرغم من تقدمه في السن، إلا أن الحضري حاز على ثقة المدرب هيكتور كوبر الكاملة خلال التصفيات والبطولات القارية الكبرى.