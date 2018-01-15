وصعد السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1342.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أقوى مستوى منذ الثامن من سبتمبر عند 1344.44 دولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي وارتفع 1.3 بالمئة.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1341.90 دولار للأوقية، ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 90.810.

وفي وقت سابق من الجلسة سجل مستوى متدنيا عند 90.622 دولار هو الأقل منذ يناير 2015.

وقفز البلاديوم 1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1135 دولارا، الاثنين، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1138 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال المحللون إن المعدن يشهد موجة صعود مستمرة نتيجة الطلب المرتفع من صناعة السيارات وسط نقص في الإمدادات.

وزادت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.26 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى في 3 أشهر تقريبا عند 17.42 دولار.

وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 996.95 دولار بعدما لامس أعلى مستوى منذ 11 سبتمبر عند 1001.40 دولار اليوم.