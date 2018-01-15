ففي الثواني الأخيرة من لقاء نانت وضيفه باريس سان جرمان بالدوري الفرنسي، تعثر شابرون الذي كان يحاول متابعة كرة داخل منطقة الجزاء، في قدمي دييغو كارلوس مدافع صاحب الملعب.

فما كان من الحكم إلا أن مد ساقه لركل كارلوس وعرقلته، وأشهر في وجهه البطاقة الحمراء، وسط اعتراضات من لاعبي نانت على قرار الحكم الذي جاء بعد التحام بدا غير متعمد من اللاعب.

وقال فلانتين رونجيه لاعب نانت مدافعا عن زميله كارلوس، في تصريحات لشبكة "كانال بلوس" التليفزيونية: "لا أعتقد أنه قام بهذا الأمر عن قصد. الحكم نهض وركل دييغو، إذا قمنا نحن بهذا سيعاقبوننا بالإيقاف 10 مباريات".

وانتهى اللقاء بفوز باريس سان جرمان، الذي ينطلق بقوة نحو لقبه الخامس في 6 سنوات، بهدف نظيف سجله أنخيل دي ماريا، ليعزز فريق العاصمة تفوقه في الصدارة إلى 11 نقطة.