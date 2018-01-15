وحجم الاستثمارات الجديد أكبر كثيرا من الهدف المعلن من قبل، وهو 4.5 مليار دولار بحلول 2020 بحسب مسؤولين تنفيذيين في فورد، ويشمل تكلفة تطوير تصميمات خاصة بالسيارات الكهربائية.

وسجل الإنفاق على الأعمال الهندسية والأبحاث والتطوير في فورد لعام 2016، وهو أحدث عام تتوافر بياناته بالكامل، 7.3 مليار دولار، ارتفاعا من 6.7 مليار في 2015.

وقال المسؤولون إن من بين السيارات الأربعين، التي تعمل بالكهرباء، المقرر إنتاجها بحلول 2022، ستكون هناك 16 سيارة تعمل بالكهرباء فقط والباقي سيارات هجين.

وأوضحت فورد خلال معرض السيارات في ديترويت، الأحد: "الجميع مقتنع بذلك وسنأخذ السيارات العادية، السيارات الأبرز، ونحولها إلى سيارات تعمل بالكهرباء. إذا أردنا ان نحقق نجاحا في مجال السيارات الكهربائية فيجب أن تفعل ذلك بسيارات تلقى رواجا بالفعل".

ووضعت كل من جنرال موتورز وتويوتا موتور وفولكسفاغن خططا طموحة بالفعل للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية مع استهداف العملاء المهتمين بالرفاهية أو الأداء أو السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات او المزايا الثلاث في سيارة واحدة.