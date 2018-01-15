ولعب الفريق الملكي 18 مباراة جمع خلالها 32 نقطة يحتل بها المركز الرابع، في واحد من أسوأ مواسمه المحلية منذ سنوات.

لكن يشار إلى أن بطل أوروبا له مباراة مؤجلة في الدوري بسبب انشغاله في المشاركة بكأس العالم للأندية ديسمبر الماضي، التي حصل على لقبها.

وأدى فوز برشلونة المثير على مضيفه ريال سوسيداد، الأحد، بنتيجة 4-2، إلى اتساع الفارق مع ريال مدريد إلى 19 نقطة، في حين أن هناك الفارق بين حامل اللقب وديبورتيفو لاكورونيا، أول فرق منطقة الهبوط، 16 نقطة فقط.

وبعد ابتعاد ريال مدريد عن الصدارة، بات صراعه هذا الموسم مع إشبيلية وفياريال، على حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويضاف هذا الرقم الغريب على الـ"بلانكو"، لأرقام أخرى سلبية خلال هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، حيث خسر الفريق في نصف الموسم 22 نقطة بينما فقد على مدار الموسم الماضي كاملا 21 نقطة.

وتأمل جماهير الفريق أن يعوض كريستيانو رونالدو وزملاؤه الخيبة المحلية، بالذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، علما أن مواجهة صعبة أمام باريس سان جرمان الفرنسي تنتظر ريال مدريد في دور الـ16.