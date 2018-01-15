وأثارت صور السيارة العالقة في المبنى الخاص بعيادة أسنان، التي نشرتها السلطات المحلية على "تويتر"، ليس فقط التعاطف مع راكبي السيارة، لكن أيضا الدهشة بشأن طريقة وصولها إلى هذا الوضع الغريب.

وقالت تقارير صحفية إن سائق السيارة وراكبا آخر تعرضا لإصابات طفيفة، فيما تمكنت قوات الإنقاذ من تحرير من داخل المركبة العالقة على ارتفاع أكثر من 3 أمتار، بعد أن حرر الآخر نفسه.

وأفادت شرطة سانتا آنا أن السيارة كانت على سرعة عالية قبل أن تصطدم بالحاجز في وسط الطريق وتطير في الهواء، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت تعاطي السائق لمخدرات.