وبدت اللاعبة الأميركية، المصنفة 13، التي لم تحقق أي فوز منذ تتويجها في فلاشينغ ميدوز، في طريقها للانتصار بعد فوزها بالمجموعة الأولى لكن تشانغ ردت بقوة لتتفوق 2-6 و7-6 و6-2 على ملعب مارغريت كورت.

ولم تكن ستيفنز الوحيدة ضمن البطلات الجدد للبطولات الكبرى في جدول مباريات الاثنين، لكن إيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة قدمت أداء أفضل كثيرا في فوزها على الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني 6-1 و6-4 في المباراة الأولى على ملعب رود ليفر.

وكادت سكيافوني، بطلة فرنسا المفتوحة عام 2010، أن تفوز بالمجموعة الثانية، قبل أن ترفع اللاتفية أوستابنكو، المصنفة السابعة، مستواها لتحجز مكانها في الدور الثاني.

واطمأنت ستيفنز بعد فوزها بالمجموعة الأولى لكن تشانغ، التي بلغت دور الثمانية في 2016، استعادت توازنها وبعد تفوقها في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية، هيمنت اللاعبة الصينية على المجموعة الحاسمة مع تراجع منافستها الأميركية أمام دقة تسديدات المصنفة 34 عالميا.

وبلغت ستيفنز، التي انسحبت من بطولة برزبين في وقت سابق هذا الشهر بسبب إصابة في الركبة، الدور قبل النهائي في ملبورن في 2013 لكنها خسرت في الدور الأول عامي 2015 و2016 وغابت عن بطولة العام الماضي بسبب الإصابة.