وحسب وكالة الأنباء السعودية، حضر الجبير، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء الأحد، حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة المملكة في بروكسل ووفد المملكة الدائم لدى الاتحاد الأوروبي بمشاركة سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن المعتمدين لدى مملكة بلجيكا.